川普弹劾案参院将开审 后续可能程序一次看

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（法新社华盛顿21日电） 美国联邦众议院以滥权和妨碍国会调查的罪名弹劾总统川普后，联邦参议院将于今天展开审理。

目前弹劾川普的正式条文已于16日送交参议院，当天晚间，给川普的正式传票便送抵白宫；白宫接着于18日作出回覆。双方也在上周末向参议院提交概述案件的审理摘要。接下来可能的程序如下：

● 制定规则

参议院今天下午1时（台湾时间22日凌晨2时）将展开弹劾审理，由美国最高法院首席大法官罗伯兹（John Roberts）主持。

首要工作便是制定审理规则，包括应该花多少时间聆听众议院检控代表和被告方面的论证；应该安排多少时间给参议员提出、但由罗伯兹宣读的提问；是否要传唤证人或寻求其他证据等。

参院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）20日晚间已提议，应让两造各自在两天内有24小时做开场论证。

预料民主党人将奋力确保能把传唤证人和索取文件纳入程序，并可能强迫参议院进行闭门辩论。

不过麦康奈已表示，在进行论证和提问之前，他不会考虑传唤证人的问题。而共和党在参院以53比47席占多数，代表麦康奈将占得上风。

● 听审

麦康奈已表示，自己草拟的审理规则，与1999年前总统柯林顿的弹劾审理案「非常、非常相似」。

当年参议院共花了5个星期审理柯林顿弹劾案，柯林顿本人并未现身。预料川普也不会亲自出席，他17日已指定9名律师组成的团队为自己辩护。

柯林顿案开场时，被告方面便一条一条正式否认弹劾条文。接着才由众议院检控代表率先提出己方论证，双方各自进行3天。参议员之后再透过首席大法官，向检控代表和被告方面提出超过150个问题。

白宫已表示，预料两周内川普的弹劾审理就会结束。

● 证人议题

参议院当年审理柯林顿弹劾案时，在制定规则后的17天，闭门辩论两项议题：一项是驳回指控，另一项是传唤证人，每项议题可依简单多数表决通过。

这两项议题也可能同时出现在川普弹劾案。川普已呼吁参议院驳回指控，而众议院检控代表则希望传唤证人与索取文件。

若掌握参议院多数的共和党维持团结，一旦他们想驳回弹劾案，就能如愿。

他们也能拒绝传唤证人，并立即推动对川普的弹劾罪名进行最终表决。

在柯林顿案中，驳回弹劾的动议遭到否决，但传唤证人的动议过关。3名证人私下作证后，参议院接着取得节录的录音证词。这段程序使得柯林顿案又拖了将近2周，最后参议院就弹劾条文表决时，认定柯林顿无罪。

● 判决

不管是要省略传唤证人，或是要延长审理时间来取证，一旦证人议题获得解决，弹劾案将进入判决阶段。

若要认定总统有罪并罢黜他，必须有2/3的参议员同意才行。目前共和党在参议院占多数，而且到目前为止他们都坚定支持川普，川普几乎可以确定最后会被宣判无罪。

© 2020 AFP