帕森斯车祸伤重 委任律师：NBA生涯恐告终

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶20日综合外电报导）美国职篮NBA亚特兰大老鹰前锋帕森斯（Chandler Parsons）委任律师今天表示，帕森斯遭酒驾者撞伤且伤势严重，可能危及职业生涯。

31岁的帕森斯，是台裔球星林书豪的前队友，也是球迷口中的「高富帅」，他15日发生车祸后就没再上场。老鹰球团当时表示，帕森斯出现脑震荡和颈部挥鞭症候群（whiplash）的症状。

然而，帕森斯的委任律师事务所今天发布声明指出，帕森斯在车祸中遭到「多样永久性严重伤害」，其中包括脑部创伤、椎间盘突出、肩关节唇状肌撕裂伤等。

声明中也说：「帕森斯在车祸中受到重伤，这次意外根本不应该发生。」

「犯下过失的驾驶在车道上造成极大的混乱，毫无必要地危及无数驾驶的生命，他现在被控酒驾，他承认饮酒，车上也有酒。他在15日下午2时，于繁忙的十字路口造成3车相撞的车祸后便昏过去，车祸造成帕森斯严重受伤，职业运动员生涯可能就此告终。」

律师事务所指出，在事故发生前，帕森斯「身体状况一直处于颠峰状态」。

「他现在正和一个医师团队合作，以恢复健康，但在此时此刻，他能否重回球场打球，仍是未知数。」

「我们目前专注帮助他完全恢复健康。」

帕森斯2019和老鹰签下合约，在那之前，他待过休士顿火箭、达拉斯独行侠、曼菲斯灰熊。

在这次事故发生前，帕森斯本季只为老鹰打了5场比赛。

© 2020 AFP