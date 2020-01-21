波兰引领欧洲干细胞储存 专家忧心过度夸大效果

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（法新社华沙21日电） 波兰已成为欧洲干细胞储存领域的领导者，干细胞储存是价值十亿美元的全球产业，是能治疗白血病等关键治疗的一部分，但也被寄予过多期望。

在瑞士脐带血库公司Cryo-Save去年破产后，波兰脐带血库PBKM/FamiCord（简称PBKM）成为这个产业的欧洲领导者。根据PBKM管理阶层，PBKM是业界的全球第五大公司。

在华沙郊区的PBKM实验室，有来自欧洲各地的成千上万个干细胞被置于大型钢桶里，浸在摄氏零下175度的液态氮中。

干细胞存在于新生儿的脐带血中，可以帮助治疗血液相关重症，例如白血病、淋巴瘤、遗传疾病和免疫系统缺陷。

自1988年法国施行世界首例脐带血移植后，这个产业取得了长足进步，并且激起希望。

波兰妇女特瑞沙（Teresa Przeborowska）的5岁儿子米哈乌（Michal）被诊断患有淋巴性白血病，需要进行骨髓移植。最能相容的骨髓捐献者是他的妹妹玛格达莲娜（Magdalena）。

在玛格达莲娜出生后，特瑞沙和丈夫将她的一袋脐带血储存在PBKM。逾3年后，医生将玛格达莲娜的干细胞注入米哈乌的血液中。

这虽然无法满足米哈乌的需求，但可以充分补充收集到的骨髓。特瑞沙告诉法新社，现年9岁的米哈乌「无论在智力或是身体上，现在都正蓬勃发展。」

PBKM主管马恰伊（Krzysztof Machaj）表示，在PBKM实验室「每个容器最多可容纳1万个血袋…既安全又可靠，等待未来使用」。

马恰伊告诉法新社，面临需要使用时，这些「血液将能随时使用，无需寻找相容捐献者及进行血液测试的整个过程」。

然而，研究人员也对不切实际的期望发出警告。波兰骨髓领域先驱、血液学家耶德杰沙克（Wieslaw Jedrzejczak）形容，这种疗法的提倡者是「希望贩子」。

耶德杰沙克指出，他们「做出的承诺在不久将来无法实现，或是基于生物学理由根本无法实现」。

© 2020 AFP