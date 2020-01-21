港股领跌亚股几全收黑

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（法新社香港21日电） 香港股市今天重挫，主因经历数月抗议风潮后，国际信评机构穆迪调降香港信用评等，加以引发武汉肺炎的新型冠状病毒证实会人传人，也引发投资人恐慌，亚洲股市几乎全都收黑。

由于美国与中国签署贸易协议，英国脱欧的紧张情势趋缓，各国中央银行纷采宽松政策，以及全球经济展望好转，全球股市涨势已持续多时，但美国股市昨天因逢假日休市，交易商找不到激励多头攻势的新因素。

亚洲股市普遍走弱，香港股市跌势尤重，恒生指数大跌810.58点，或2.81%，收在27985.33点。观光业类股受创最深，国泰航空股价大跌超过4%，赌场业者永利澳门则跌掉4.8%。

国际信评机构穆迪（Moody's）昨天以香港机构的能力与治理「低于原先预估」为由，调降香港信用评等，由Aa2调降至Aa3。

引发武汉肺炎的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）快速蔓延也引发日增不安。这种冠状病毒与严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒属于同一家族，迄今已在中国夺走6人性命，确诊病例也增至近300个。

上海股市下跌1.41%，东京股市下跌0.9%，新加坡、首尔和马尼拉股市也都下跌超过1%。雪梨股市下跌0.2%，孟买、曼谷和雅加达股市也都收黑。台北股市逆势上涨0.2%，威灵顿股市上涨0.5%。

© 2020 AFP