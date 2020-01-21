英国哈利王子飞加拿大享天伦之乐

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（法新社伦敦21日电） 英国媒体报导，哈利王子从英国飞往加拿大，与妻子梅根及儿子亚契重聚。这对夫妇日前退出王室，宣布展开新生活的消息，震惊许多人。

头衔为萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利和梅根准备完全退出、不再代表英国王室，这场出走危机动摇了存在好几世纪的英国王室。

「每日电讯报」（Daily Telegraph）报导，哈利出席在伦敦举办的英国与非洲投资峰会后，搭乘傍晚飞往温哥华（Vancouver）的班机。一般预料，这项投资峰会是哈利履行王室成员职务的最后官方行程之一。

报导表示，这次哈利王子（Prince Harry）启程飞往加拿大别具象徵意义。白金汉宫（Buckingham Palace）前两天才刚宣告，切断与萨塞克斯公爵夫妇的全部官方关系，而哈利和梅根已决心退居幕后。

哈利和前美国女演员、妻子梅根（Meghan Markle）自2018年5月结婚以来，饱受公众放大检视。35岁的哈利表示，为了要和儿子拥有「更平静生活」，别无他法，他只能选择卸下王室第一线职务。

仍然是英国王位第6顺位继承人的哈利，昨天与首相强生（Boris Johnson）进行20分钟私下会晤。

强生表示，全英国都希望祝福哈利和梅根未来一切顺利。

报导表示，峰会结束后，哈利缺席在白金汉宫举办的款待非洲多国领袖晚宴，避免模糊哥哥威廉王子（Prince William）主持晚宴的焦点。

梅根和亚契（Archie）已经待在加拿大西岸紧邻太平洋（Pacific）的温哥华岛（Vancouver Island），等待与哈利团聚。

© 2020 AFP