距东奥开幕仅6个月 俄罗斯参赛否夏季高温添阴影

广告 继续浏览后续

（法新社东京21日电） 距离东京奥运开幕只剩6个月，但仍有若干问题深深困扰主办单位和选手。包括俄罗斯运动员连续第3次在夏季或冬季奥运参赛权存疑，以及外界担忧东京夏季高温可能影响比赛。

作为日本首都的东京，已避免不少前几届夏季奥运开幕前面临的危机。国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，东京是他见过准备最充分的主办城市，设施提早许多完工，门票大量超额预购。

这是东京继1964年后第二度主办夏季奥运，当年战后的日本藉机展现杰出的技术能力和经济「奇迹」，令全世界惊叹。

然而，目前仍有一些远超出主办单位控制的因素，让东京奥运正式开幕前的这段期间蒙上阴影。

其中首要问题是俄罗斯选手能否参赛。因世界反禁药组织（WADA）已认定俄罗斯由国家赞助集体使用禁药，因此禁止俄罗斯运动员未来4年参与国际运动赛事。

俄罗斯虽已向体育仲裁法庭（CAS）提出上诉。但消息人士告诉法新社，法庭预计5月前不会做出决定，届时距离7月24日的东奥开幕仅剩数周。

比俄罗斯是否参赛更难预测的，是东京的天气。这项因素已使得主办单位依安全考量，史无前例将马拉松比赛从主办城市转移，北移800公里到北海道札幌举行，竞走比赛也一同转移阵地。

东京夏天气温最高可超过摄氏40度。1964年的东京奥运便为了避开夏季湿热，而选在10月举行。

但2020年的东京奥运，选手可没如此舒适条件。部分医生已警告，运动员可能出现致命的紧急情况，也有人对天候恐影响比赛志工和观众表达忧虑。主办单位已将赛事开始时间提早，以避开午后烈日。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP