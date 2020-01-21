ILO报告：全球近5亿人找不到好工作

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（法新社日内瓦20日电） 联合国报告今天显示，全球逾4亿7000万人处于失业或未充分就业状态。报告警告，民众若没有管道取得足以维持生计的像样工作，恐有陷贫、不平等程度加剧、社会动荡等隐忧。

根据联合国国际劳工组织（International Labour Organization, ILO）报告，全球失业率在过去10年间大致维持稳定。

虽然去年全球失业率5.4%的数字预估不会出现太大变化，但经济成长趋缓，人口却增加，工作机会相对就会减少，因此整体失业人数可能会小幅上升。

国际劳工组织在「世界就业与社会前景」（World Employment and Social Outlook）年度报告中说，今年登记失业的人数预计增加到1亿9050万人，高出去年的1亿8800万人。

同时，国际劳工组织强调，全球有约2亿8500万人被认定是「未充分就业」（underemployed），意思是这些人真正工作时数低于心中想要的工作时数，或已经放弃求职，抑或无法进入劳动市场。

国际劳工组织指出，上述失业和未充分就业人口总计有将近5亿，占全球劳动人口的13%。

国际劳工组织秘书长赖德（Guy Ryder）在日内瓦告诉记者：「对数百万工作人口而言，透过工作来改善生活的愿景愈来愈难达成。」

他警告，「与工作相关的不平等及排外问题持续存在且相当普遍」，让许多人难以找到像样的工作，因而无法创造更美好的未来。

赖德认为，「这个研究结果令人极度忧心」。他还补充说，无法取得像样的工作，似乎也助长了全球各地日益增多的动乱与抗议活动。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP