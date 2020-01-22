唐西奇准大三元白做工 雷纳德36分率快艇险胜

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（法新社达拉斯21日电） 美国职篮NBA达拉斯独行侠今天主场迎战洛杉矶快艇，独行侠球星唐西奇缴出36 分、10篮板、9助攻的准大三元表现，但快艇仍在雷纳德夺得36分的率领下，以110比107险胜独行侠。

今天的比赛中，快艇、独行侠两队阵中头号王牌雷纳德（Kawhi Leonard）、唐西奇（Luka Doncic），都攻下全场最高的36分。

雷纳德另有11篮板、2助攻，唐西奇则有10篮板、9 助攻，与「大三元」擦身而过。

快艇今天赢球，战绩提升为31胜13败，西区联盟排名第2，仅次于34胜9败的洛杉矶湖人；独行侠输掉这场比赛，战绩来到27胜16败，暂居西区第5。

今天比赛的上半场打完，快艇60比49领先独行侠11 分，但独行侠在第3节打出29比22攻势而拉近比数。

第4节剩下5分47秒时，唐西奇两罚俱中，帮助独行侠要回领先，但雷纳德又让快艇重新掌控战局。

比赛剩下不到2分钟，雷纳德传出助攻，让队友沙米特（Landry Shamet）砍进三分球，快艇105比98领先独行侠，随后雷纳德自己也投进三分球，让快艇以108比100奠定胜基。

除了雷纳德的36分、11篮板「双十」成绩，沙米特攻下快艇次高的18分，板凳出发的威廉斯（Lou Williams）、哈洛（Montrezl Harrell）分别拿下16分、12分。

独行侠后卫哈达威（Tim Hardaway Jr.）今天则挹注13分，替补球员马亚诺维奇（Boban Marjanovic）斩获12分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）进帐10分、9篮板。（译者：李晋纬/核稿：陈彦钧）

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