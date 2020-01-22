川普参院弹劾审理展开 开场陈述火花四射

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（法新社华盛顿21日电） 美国联邦参议院针对总统川普的历史性弹劾审理今天在火花四射的交锋中展开，在野的民主党人愤怒指责共和党籍参议员试图避免传唤证人及检视新证据，好进行「掩蔽」。

民主党掌握多数的联邦众议院去年12月通过滥权及妨碍国会调查两项条文，决定弹劾川普，案子接着送到参议院审理，将决定川普是否应去职；但一般认为，共和党居多数的参议院不太可能通过弹劾川普，且这场审理可能在短短两周就结束。

川普面对去职的可能性，他的亲近盟友、参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）提出一些可在举证时阻挡传唤关键证人或提交文件的基本规则，这可能使得检方论点站不住脚。

联邦参议院由100名参议员组成，目前由共和党掌握多数，占53席，民主党党团占47席。麦康奈还表明说，他会立刻阻止民主党任何改变他所提规则的企图。

麦康奈表示：「我们提出的基本架构就是非常公平、不带偏见。」

但控诉川普的众议院弹劾检控代表领袖谢安达（Adam Schiff）反对说，这程序在审理上说不通，只是为了确保证据无法呈堂、让川普脱罪而设计。

谢安达在参议院弹劾审理的开场陈述中表示，麦康奈提出的规定，目的是让此案「尽快了结，好掩盖他的行为不端」。

在做出部分让步后，麦康奈临时修改他原先提出的规定，允许控辩双方在3天内各有24小时辩论时间，而不是如原先计划仅有两天、一天12小时时间。

共和党人似乎也愿意撤销阻挡，让众议院检控代表在审理开始时就向参议院提交最初调查所得的证据，原本规定是要提出论点后才能提交。

但关于麦康奈是否会顺应民主党人要求，允许他们一开始就传唤证人，并无任何新的提议。

民主党人想传唤4名现任及卸任川普幕僚作证，包括白宫幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney），以及对川普被控罪行有第一手资讯的前国家安全顾问波顿（John Bolton）。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP