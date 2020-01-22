投资人逢低买进 亚股大多反弹收高

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（法新社香港22日电） 亚洲各国股市昨天普遍下挫，投资人趁机逢低买进，亚股今天终场大多收红。但中国武汉肺炎疫情证实蔓延至美国，市场仍感到非常不安。

武汉肺炎已经导致9人丧命，数百人确诊患病。投资人担心武汉肺炎可能像2003年夺走数百条人命的严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情一样，造成严重经济损失，这种忧虑心态重击全球股市。

中国官员今天警告，武汉肺炎疫情可能扩大，且引发肺炎的2019新型冠状病毒可能突变。中国准备迎来农历春节假期之际，北京当局正试图控制疫情。春节期间，中国将有数以百万计的民众在国内旅游观光。

亚洲股市昨天涌现卖压潮，美国也传出武汉肺炎首起病例，这项消息重创华尔街股市，道琼工业指数和标准普尔500指数应声自历史新高点跌落。

中国国家卫生健康委员会一位专家20日证实，武汉肺炎会人传人，引发各界担心会爆发更大规模的疫情。

上海综合指数昨天收盘重挫1.4%，今天早盘下跌逾1%，但终场反弹小涨0.3%，收3060.75点。东京股市日经225指数上涨0.7%，收24031.35点。香港恒生指数上扬1.3%，收28341.04点。

雪梨股市上涨0.9%。威灵顿股市上扬0.7%。新加坡股市小涨0.2%。首尔股市收涨1.2%。

但孟买、吉隆坡和雅加达股市全数收黑。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP