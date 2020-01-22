武汉肺炎 中国口罩消毒剂卖到缺货

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（法新社北京22日电） 运输繁忙的农历春节之前爆发武汉肺炎疫情，北京与上海的药房出现抢购潮，外科手术用口罩与消毒药剂供不应求。

大街上戴着口罩的行人明显增加，记者询问的多家药房已无口罩存货。

全中国超过400人感染武汉肺炎的消息传开后，有关单位加紧采取防护措施。

随着中国各地大批人群搭乘拥挤的火车、飞机与巴士返乡，以与家人亲友团聚过节，最初在武汉发现的武汉肺炎正在蔓延中。

北京一家药房的员工表示，外科手术用口罩早在两天前就卖完了。

这名员工说，「确诊病例接近300起的时候，大家感到事态严重了」；并说，其他像是体温计也卖得很快。他说：「疫情爆发得太突然，我们来不及备货，目前的存量很快就抢购一空。」

他还说，今天早上才送来的一批口罩，半小时就卖完了。

这家药房虽然还有其他口罩，但都不是外科手术用的款式。

北京另一家药房则是干脆在门口贴告示，宣称所有口罩都卖完。

不愿具名的药房员工说：「我们每天都进货，但是供不应求。」

她表示：「我们的消毒剂也卖完了，我们想尽办法调货补货，但不知道什么时候会送到。」

至于在上海，超市员工不停将货品上架，而顾客则是把东西一扫而空。

有些医疗院所则是在急诊室入口设置量测站，筛检有流感症状的民众。

不过也并非所有人都是这么的慌张。北京一名40来岁的周姓妇女就说：「情况并不像2003年SARS那么严重，有了那次的经验，一般人没那么惊慌失措。」

她说：「我们知道如何保护自己及维持室内通风，而且农历春节即将到来，少不了到亲友家拜访，若亲友担心被传染，我们会戴起口罩来。」

© 2020 AFP