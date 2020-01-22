洛杉矶市议会呼吁 撤销太空人与红袜世界大赛冠军

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（法新社洛杉矶21日电） 洛杉矶市议会今天呼吁美国职棒大联盟MLB收回休士顿太空人和波士顿红袜的世界大赛冠军，因为两队皆涉偷暗号丑闻。

洛杉矶市议会通过一项具象徵意义的决议，市议会成员呼吁将2017年、2018年的世界大赛冠军改颁给道奇。洛杉矶道奇陆续败给太空人、红袜，连续两年在世界大赛铩羽而归。

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）公布调查报告，证实太空人在2017年整年与世界大赛期间，利用复杂且非法的手段窃取对手暗号。

在调查报告公开后，太空人总教练辛区（AJ Hinch）、总经理鲁诺（Jeff Luhnow）都被禁赛一年，随后也被球团解雇。

2017年担任太空人板凳教练的波士顿红袜总教练柯拉（Alex Cora），因曾协助设计偷暗号的计画而被红袜开除，预料也将面临MLB给的处分。

要MLB把世界大赛冠军改颁给道奇的提案人之一，是洛杉矶市议员塞迪约（Gilbert Cedillo），他说：「不作弊的运动员，想要公平的竞争，也想要赢得自己的冠军头衔。」

「我们在意的是纪录所反映的事实，而很显然的，作弊的人不该获得奖赏，我们不希望这变成新常态。」

「我无法理解…靠作弊赢得冠军，然后像光明正大赢得的一样，把（冠军奖杯）给陈列出来，是什么心态。」

尽管MLB得面对呼吁撤回太空人2017年冠军头衔的耳语，分析师却表示，曼佛瑞德不愿冒险与球员工会发生争执，因此极不可能采取这类举动。

© 2020 AFP