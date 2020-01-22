疑武汉肺炎源头海鲜市场 卖果子狸等逾百种野味

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（法新社上海22日综合外电报导）根据中国网路上流传的摊商价目表与当地媒体报导，极可能是爆发武汉肺炎疫情源头的华南海鲜市场，贩售幼狼和SARS病毒的中间宿主果子狸等逾百种野味。

法新社报导，目前为止造成9人死亡及数百人感染武汉肺炎的病毒，极有可能源自这座位于武汉市中心海鲜市场内贩售的野生动物。中国官员表示，正严密监控华南海鲜市场。

过去爆发急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）疫情被认为和中国民众食用果子狸有关，这次疫情蔓延若又是和野生动物贩运监督不周有关，恐让中国当局颜面无光。

中国网路上流传一张华南海鲜市场摊商的价目表，上面列有狐狸、鳄鱼、幼狼、娃娃鱼、蛇、鼠、孔雀、豪猪、骆驼肉等野味，总计112种。

有个名叫「大众畜牧野味」的摊商，在公告的价目表上还注明提供活杀现宰、速冻冰鲜和送货上门服务。

中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福表示，虽然确切的病源仍不明，但有关单位研判，武汉肺炎的病毒可能源自于华南海鲜市场的「野生动物」。

中国严禁贩运许多种类的野生动物，或者要求须具备特殊执照，但对于商业养殖畜牧的野味，监管则没那么严格。

罹患武汉肺炎的患者不少是华南海鲜市场的员工。武汉肺炎病毒已定名为2019新型冠状病毒（2019-nCoV）。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP