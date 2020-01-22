疑涉柴油门 德检突袭三菱汽车营业所

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（法新社法兰克福22日电） 德国检方突袭搜查10处营业场所，调查三菱汽车疑似涉及柴油车排放检测造假情事，所谓的「柴油门」丑闻再度余波荡漾。

法兰克福检方表示，他们已对「一个国际汽车集团」、两家国际汽车供应商和一家汽车经销商的高层员工展开诈欺调查。

这项调查聚焦的三菱柴油车配备1.6升和2.2升引擎，且依据排放标准遵守程度获得德国最高的欧盟五期（Euro 5）和欧盟六期（Euro 6）评比。

检方声明说，目前怀疑这些引擎装有所谓的停机装置，可让排放污染物检测值看起来比实际上路少。

日本三菱汽车发言人今天证实，公司设于德国的欧洲研究发展设施以及德国的经销商都遭到突袭搜查。

发言人告诉法新社：「三菱汽车当然将配合并协助这次的调查。」发言人不愿提供更多细节。

德国汽车供应商大陆集团（Continental AG）发言人也向法新社证实，旗下3处遭到检调搜查。他还说，公司是「证人」角色并全面配合调查。

德国汽车零件制造商博世集团（Bosch）告诉法新社，他们未卷入这波突袭搜查行动。

柴油门丑闻源起2015年，当时德国福斯汽车集团（Volkswagen AG）坦承在全球1100万辆车安装减效装置软体，以在空污测试造假。

© 2020 AFP