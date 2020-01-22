英监狱死亡率高 慈善机构痛批国家丑闻

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（法新社伦敦22日电） 英国慈善机构Inquest今天表示，英国监狱囚犯死亡率高是「国家丑闻」，并呼吁减少囚犯数目。但在此时，英国政府誓言严刑重罚伺候犯罪者。

探究国家相关死亡事件的Inquest发表新报告说，去年在英国监狱内每周有6人死亡，将近2人是自杀。报告说，死亡率「令人震惊且无法接受」，且许多死亡是可以避免的，并批评监狱体系内的苦恼和自残创新高纪录。

Inquest表示，英国首相强生（Boris Johnson）应该「大量减少监狱人口」，改投资于健康和社区为基础的监禁替代方案。

强生和他领导的保守党于去年12月大选赢得国会过半优势，他们的竞选宣言包括誓言对犯罪采取更强硬作法。

内政大臣巴特尔（Priti Patel）和司法大臣柏克兰（Robert Buckland）在21日宣布，计画加重较严重犯罪的刑罚，包括恐怖主义犯行。计画中也包括终止提早释放某些囚犯。

保守党在竞选期间誓言，将会扩增1万个监狱牢房，并耗费超过1.3亿美元（约新台币39亿元）取缔监狱内犯罪。

报告显示，截至2019年9月的12个月中，有308人死在监狱，是10年前的将近两倍。同时，截至2019年6月的1年中，每天发生166起自残事件，合计6万594起，相较于2009年全年只有2万5253起。

报告说：「监狱不仅处于『危机中』，而且是危机的所在地。在关押期间死亡是国家丑闻，必须受到立即和紧急关注。」

© 2020 AFP