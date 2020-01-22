降低美欧紧张 川普范德赖恩谈贸易协议

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（法新社瑞士达佛斯22日电） 美国总统川普与欧盟执委会新主席范德赖恩今天表示，他们正努力达成贸易协议，双方都在寻求降低美欧贸易紧张。

美国和欧盟自2017年以来致力达成贸易协议，迄今仍停滞不前。

川普与范德赖恩（Ursula von der Leyen）出席在瑞士达佛斯举行的世界经济论坛（World Economic Forum , WEF）年会并于场外会晤，这也是范德赖恩就任新职后彼此首度会面，意味着双方都有意寻求新的契机，而美方表示，期盼「务实的进展」。

会晤范德赖恩前，川普由商务部长罗斯（Wilbur Ross）与贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）陪同告诉记者：「我们要讨论一份好的贸易协议，当然也包括其他议题。」

川普说，贸易协议「是我们大家都想要敲定的东西」。

川普今天表示，欧洲如果不达成推迟已久的贸易协议，华府将对欧洲车课徵关税。

川普在世界经济论坛的场边告诉福斯财经新闻网（Fox Business News）：「欧盟对（贸易）协议的立场比任何人都强硬。他们多年来一直在占我们国家的便宜。很简单，如果（双方）不能敲定协议，我们将对他们的汽车课徵25%关税。」

不过川普也表示，「我们期待能够敲定协议」，又说「倘若他们公平，我们不会有问题」。

范德赖恩表示，期待与川普携手合作，并说美国与欧洲是「好友」。

欧盟执委会在范德赖恩与川普会晤后表示，美欧双方「很快」将在华府展开新磋商。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP