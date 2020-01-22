马拉度纳来访 委内瑞拉总统马杜洛感谢支持

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（法新社卡拉卡斯21日电） 前阿根廷足球传奇马拉度纳今天拜会委内瑞拉总统马杜洛，马杜洛感谢马拉度纳对他的「无条件支持」。委内瑞拉国家足球队教练本月稍早请辞，球队正在物色新教练。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）推文表示：「很高兴再度在我们的家乡看到马拉度纳（Diego Maradona）。委内瑞拉是你的家乡、朋友和好兄弟。欢迎你！」他还上传两人互相拥抱的影片。

影片中，目前担任阿根廷拉普拉塔体操及剑击会（Gimnasia y Esgrima de La Plata）足球教练的马拉度纳对马杜洛说：「我们来了。」

马杜洛把手搭在马拉度纳的肩上说：「我看你变年轻了。你做了什么？还是Gimnasia 让你成了这样？」

马杜洛在另一则推文中感谢这位阿根廷足球传奇人物对他「无条件的支持」。

卡拉卡斯明天起将举行拉丁美洲和加勒比海地区的左翼政党和组织的年会圣保罗论坛（ Sao Paulo Forum ），为期3天。

阿根廷媒体报导，马拉度纳将在委内瑞拉停留直到23日。

马拉度纳访问卡拉卡斯的时间点，就在委内瑞拉国家足球队物色新教练之际。原先的教练杜达美（Rafael Dudamel）请辞，投效巴西足球队米内罗竞技（Atletico Mineiro）。

© 2020 AFP