中美移民队伍越境 墨西哥逮捕逾2千人

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（法新社墨西哥市22日电） 墨西哥当局今天公布官方统计数字，显示两天前在墨国南部边界被捕人数，估计有逾2000人在跨越墨西哥与瓜地马拉边界后遭逮捕。

墨西哥国家移民局（INM）官员说明，被捕人士不仅包括一周前离开宏都拉斯的「2020移民团」（2020 Caravan）成员，还包括许多从其他地点进入墨国的人士。

墨西哥国家移民局指出，约有1300人在塔巴斯戈州（Tabasco）遭到逮捕，另有800人在奇亚帕斯州（Chiapas）被捕，包括一些未成年人。

墨西哥内政部表示，墨国今天利用飞机和巴士等交通工具，从塔巴斯戈州及奇亚帕斯州遣返460名宏都拉斯人士。

数百名移民队伍成员在20日黎明，试图从瓜地马拉小镇德空乌曼（Tecun Uman）横跨苏奇亚提河（Suchiate River）。他们要求墨西哥移民当局放行让他们继续前往美国。

当时墨西哥移民当局未立即回应，移民便开始涉水过河。墨西哥国家卫队发射催泪瓦斯逼他们撤退，导致场面混乱，一大群人仓惶过河。约有500人非法进入墨国，但其中逾400人随后遭到逮捕。

已有数千名的中美洲移民队伍，借道墨西哥前往美国，以逃离在萨尔瓦多、瓜地马拉和宏都拉斯的贫困生活和黑帮暴力。

在墨西哥国家卫队的阻挡下，其他人士已选择返回瓜地马拉。

© 2020 AFP