加拿大媒体：抗议群众收钱临演 法庭外举标语声援孟晚舟

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（法新社温哥华22日电） 中国电信设备公司华为财务长孟晚舟引渡案在加拿大开庭，法庭外出现抗议群众手持标语，要求释放孟晚舟。其中一些人告诉加拿大媒体，他们是收钱的临时演员。

目前不清楚是谁付钱给他们。

位于温哥华的加拿大卑诗省最高法院20日展开聆讯，决定是否将孟晚舟引渡到美国面对诈欺指控。10多名男女在庭外手持红底和白底的手写标语，上头写着「释放孟小姐」和「（美国总统）川普停止霸凌我们」。

他们不愿接受现场法新社记者访问，但之后有几个人被加拿大媒体追问后发言，宣称他们站两个小时可收到100加元至150加元（约新台币2334元至3501元）报酬，还说他们原本以为自己是参加电影拍摄的临时演员。

他们表示是从脸书（Facebook）或认识的人得知有此机会。

哈克斯塔夫（Julia Hackstaff）告诉加拿大广播公司（CBC）：「有个CBC记者接近我和我朋友，然后开始访问我们，正是此刻加上记者的提问，我才恍然大悟，如果这只是在拍摄背景，他们根本不需要了解背景人员的细节。」

更多记者靠近请她发表评论后，她说她以为是在拍电影，但事实上是卷入一场真实事件。

哈克斯塔夫说：「我猛然醒悟，不对啊，根本没有人喊『开拍』。」

另一名抗议者彭森（Ken Bonson）接受「多伦多星报」（Toronto Star）访问，她的说法类似，宣称她「不晓得自己在干嘛」。。

她说：「老实说我觉得相当羞愧，很不好意思。」她解释说，自己对孟晚舟或她的官司一无所知。

华为发言人郝斯（Benjamin Howes）在电子邮件中说，华为与庭外的抗议民众或支持群众没有关系。中国驻渥太华大使馆目前未回应置评请求。

© 2020 AFP