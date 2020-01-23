弹劾审理开场陈述 民主党控川普想骗取连任

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（法新社华盛顿22日电） 美国民主党人今天开始在联邦参议院历史性的弹劾审理中提出总统川普必须下台的详细论据，他们指控川普试图透过欺骗，来赢得连任。

领导联邦众议院检控代表团的民主党众议员谢安达（Adam Schiff）今天走上参院议场发表开场陈述。

领导众院调查、促成川普去年12月18日遭众院弹劾的谢安达说：「川普总统乞求外国介入我们的民主选举，滥用职权，寻求外力协助来提高他在国内的连任希望。」

「而当他被逮到了，他就利用总统职权，来妨碍针对他行为不当的调查。」

共和党人主张，应由选民而非参院决定川普是否该留在白宫，谢安达对此不屑一顾。

他说：「总统的行为不当不能在票箱决定，因为我们不能确定这投票是不是公平地赢得。」

川普被控扣住对乌克兰军援，藉此施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），要泽伦斯基宣布调查民主党的拜登（Joe Biden）。

谢安达说：「这是针对川普总统明显担忧政敌的抹黑策略。」

「川普总统对一个与俄罗斯交战的战略伙伴扣住数以亿计美元军援，来确保外国协助他连任。」

「换句话说，就是在骗。」

© 2020 AFP