武汉肺炎起因 研究猜测：蝙蝠传蛇再传人

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（法新社北京23日电） 根据基因分析，中国新型冠状病毒「武汉肺炎」，或许源于蝙蝠或蛇。

这是分析当局释出的病毒基因组后得出的结论，而有两份研究都指出，蝙蝠或许在此次疫情扮演角色。

21日发布在中国科学院期刊「中国科学生命科学」（Science China Life Sciences）的研究观察这种新型病毒株与其他病毒的关系，结果发现，武汉爆发的冠状病毒与蝙蝠身上一种病毒株密切相关。

中国多个机构的研究人员在报告中写道：「推论蝙蝠是武汉冠状病毒的原生宿主既合逻辑又省事，但蝙蝠传染给人的传染过程上，或许也存在着中间宿主。」

「中国科学生命科学」的研究并未揣测哪种动物是罪魁祸首，但昨天「医学病毒」（Medical Virology）期刊的研究认为，蛇可能就是中间宿主。

「医学病毒」的研究说：「为搜寻可能的病毒传染窝，我们进行了广泛的定序分析与比对。分析结果显示，蛇是最可能的野生动物传染窝。」

但研究人员不愿妄下断论，「仍需以动物模型进行实验性研究，更进一步验证」。

两份研究都未解释这种病毒是如何从动物传染给人类，但在中国当局搜寻疫情源头之际，仍可提供些许线索。

© 2020 AFP