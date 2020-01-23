特斯拉市值破千亿美元 马斯克可望获巨额奖励

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（法新社纽约22日电） 美国电动车大厂特斯拉（Tesla）市值今天首度突破1000亿美元大关，创办人兼执行长马斯克（Elon Musk）可望依薪酬奖励计画获得巨额奖励。

特斯拉股价开盘大涨约4.8%，推动这家快速成长的电动车制造商市值飙升。

根据特斯拉董事会2018年批准的薪酬奖励计画，马斯克以公司市值当作绩效目标，只要达标并符合要求，就可领取天价股票作为奖励。假如特斯拉市值达到6500亿美元，马斯克可望获得高达500亿美元股票奖励。

马斯克同意这项计画，在特斯拉市值达到1000亿美元大关前，不领取任何薪资、现金红利和股票。

特斯拉提供给马斯克的10年「对赌」奖励方案共分12阶段，每达成一项阶段目标和要求，将获得相当于特斯拉已发行总股分的1%作为奖励。

根据计画，若达成第一阶段目标，也就是带领特斯拉创下1000亿美元市值里程碑，且维持1个月及6个月的平均市值都保持在1000亿美元以上，马斯克将可获得3.46亿美元的奖励。

特斯拉2019年售出约36万7000辆车，较前一年激增50%。

尽管与销量突破1000万辆的汽车制造龙头丰田（Toyota）与福斯（Volkswagen）相比，这项数字显得微不足道，但投资人期望特斯拉正在改变整个汽车行业，从而推高了特斯拉的价值。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP