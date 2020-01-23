窃对手暗号封王 MLB无意撤销太空人冠军

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（法新社洛杉矶22日电） 美国职棒大联盟MLB太空人涉及偷暗号丑闻，现传出呼吁撤销其世界大赛冠军的风浪，但MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，并无撤销太空人冠军头衔的计画。

上周公布休士顿太空人偷暗号丑闻报告后，曼佛瑞德首次接受访问，他告诉福斯财经新闻网（Fox Business Network），MLB宁愿让球迷自行判断，该怎么看待太空人沾有污点的冠军。

在偷暗号丑闻造成风波后，MLB不断接到呼吁，要求取消2017年世界大赛太空人打满7战击败洛杉矶道奇的结果。

曼佛瑞德表示，把冠军改颁给道奇是有问题的，因为太空人在整个季后赛都有偷暗号的问题，这表示还有其他球队也是受害者。

太空人总教练辛区（AJ Hinch）、总经理鲁诺（Jeff Luhnow）因为涉入偷暗号丑闻，整个2020年球季都遭MLB禁赛，随后并遭到球团解雇。

波士顿红袜总教练柯拉（Alex Cora），在2017年担任太空人板凳教练，是太空人偷暗号事件的主谋之一，他上周已被红袜开除。

洛杉矶市议会21日一致通过决议，吁请撤销太空人2017年世界大赛冠军头衔，以及红袜2018年世界大赛冠军令誉，把冠军改颁给洛杉矶道奇。

© 2020 AFP