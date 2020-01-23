维护国家安全 川普：禁止赴美旅游清单拟增加数国

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（法新社达佛斯22日电） 美国总统川普今天表示，他的政府准备增加「数个国家」至有争议的国家清单中，将禁止或严格限制这些国家的公民赴美旅游或入境美国。

川普在瑞士达佛斯（Davos）的世界经济论坛（World Economic Forum）指出：「我们将增加数个国家至清单中。我们必须安全，我们的国家必须安全。」他说「很短时间内」就会宣布新增国家名单。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）稍早报导，美国政府计划增加7个国家，包括非洲人口最多的国家奈及利亚，和其他数个亚、非洲国家。

报导还指出，其他考量列入新规的国家，包括白俄罗、厄利垂亚、吉尔吉斯、缅甸、苏丹和坦尚尼亚。

「华尔街日报」引述政府官员报导，这些国家无需遭受全面禁止，但签证可能受某种形式限缩。

这其中一些国家的国民可能遭禁参与移民签证抽签计画，这项计画一再被川普诟病。他说自己较青睐类似加拿大或澳洲体系的技术移民政策。

与目前遭禁国家不同的是，新增国家的穆斯林人口未占多数。

报导还指出，美国政府官员仍为是否将1或2国列入清单争辩中，这份新清单将于27日公布。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP