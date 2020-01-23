美称不利情报交换 要法防堵华为5G设备影响

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（法新社巴黎22日电） 中国电信科技公司华为提供5G服务可能带来的破坏美国今天对法国施压，要法采取「强力安全措施」，并称法若无法做到，将会损害美、法之间的情报交换。

美国国务院网路与国际通讯大使斯特雷耶（Robert Strayer）在巴黎告诉记者，华为（Huawei）参与5G建设的安全忧虑，是美、法第3次网路安全会议的最重要议题。

斯特雷耶表示，美国并未要求法国封杀华为，但要求强力的防护，以防堵可能来自华为设备软体与韧体更新的「恶意入侵」。

斯特雷耶表示，假如法国没有采取适当的步骤，对于包括联合军演和反恐行动等敏感资讯的分享，美国「将不得不重新评估如何进行」。

他指出：「我们看到的真正风险是，从无法信任的卖家而来的不安全5G网路设备，可能危害那些我们想要与法、德在内的北大西洋公约组织（NATO）伙伴分享的资料。」

5G指的是第5代行动通讯网路，是最新一代高速通讯网路。

是否使用华为设备来建设5G行动网路，欧洲各国一直在激烈争辩中。

以美国为首的批评宣称华为与中国当局的关系太近，华为的设备可能用来做为间谍的工具，但华为强烈否认。

© 2020 AFP