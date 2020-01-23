西雅图热门观光景点附近传枪响 1死5重伤

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（法新社洛杉矶22日电） 美国警方表示，西雅图市中心一处热门观光区附近今天清晨惊传枪响，至少1人死亡、5人重伤。

地方媒体报导，这起大规模枪击案发生在一间麦当劳附近，距离派克公共市场（Pike Place Market）仅几个街区之遥，警方正在追捕至少一名涉案嫌疑人。这是此区两天内发生的第3起枪击事件。

西雅图警察局推文说，当局正在调查枪击案。「有多人受害。警方正在追捕在逃的犯嫌，当局和医疗人员则向伤者提供紧急救护。」

地方媒体引述警察局长贝斯特（Carmen Best）的话说，这起枪击事件发生在清晨5时过后不久，1人死亡，5人重伤，伤者包括1名孩童。

警方正在搜索犯嫌下落，下令民众不得进入事发地区，并关闭一处地铁站。

留声机咖啡烘焙坊（Victrola Coffee Roasters）员工帕森斯（Tyler Parsons）告诉「西雅图时报」（The Seattle Times），他工作时突然看见有人倒地，现场枪声大作。

他说有好几个人跑进咖啡馆里避难，还看见两人身上有枪伤。他说：「枪击事件真是恐怖。太恐怖了。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP