超级杯MVP四分卫 曼宁结束16年NFL生涯

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（法新社纽约22日电） 职业美式足球联盟NFL两度率纽约巨人夺下超级杯（Super Bowl）冠军的四分卫曼宁（Eli Manning）已决定退休，结束16年的职业生涯。

巨人表示，曼宁将在今天正式宣布退休。曼宁2004年被交易到巨人，NFL生涯16年都在巨人度过。

巨人队老板玛拉（John Mara）说：「16个球季以来，曼宁不论在场内外，都一再展现巨人军该有的形象」。玛拉指出：「曼宁是巨人队上唯一两度获选超级杯最有价值球员（MVP）的选手，也是队史最佳球员之一。」

现年39岁的曼宁2007年、2011年两个球季，率领巨人击败新英格兰爱国者，夺得超级杯冠军。

曼宁是NFL史上仅有5位至少拿过两次超级杯MVP的球员，另外4名有此成就的选手分别是蒙塔纳（Joe Montana）、史塔（Bart Starr）、布雷迪（Tom Brady）和布莱萧（Terry Bradshaw）。

在2019年球季，曼宁大半时间担任菜鸟四分卫琼斯（Daniel Jones）的替补，只先发4场比赛。注定成为自由球员的曼宁已经明确表示，他并不喜欢替补的角色。

曼宁生涯在巨人共先发234场，是史上所有四分卫中，为单一球队先发场次第4多的选手。曼宁是NFL另一位明星四分卫裴顿．曼宁（Peyton Manning）的弟弟。

在2004年选秀会，曼宁被圣地牙哥电光（现洛杉矶电光）以状元签选上，但在他表明不愿为电光效力后，立即被交易到巨人。

© 2020 AFP