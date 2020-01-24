NBA明星赛先发名单 詹皇字母哥再当队长

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（法新社洛杉矶23日电） 美国职篮NBA明星赛先发名单今天揭晓，洛杉矶湖人「詹皇」詹姆斯和密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博将再度成为两队队长。

NBA明星赛将于2月16日在芝加哥举行，东西区共10 名先发球员是由票选产生，其中球迷票数占50%，球员及媒体票数则各占25%。每张选票上挑选5名球员，分别是2名后卫以及3名前场球员。

这次得票最高的詹姆斯（LeBron James）和安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）将分别担任西区和东区队长，两人连续两季担此重任。

詹姆斯代表的西区，先发阵容中有达拉斯独行侠「欧洲金童」唐西奇（Luka Doncic）、休士顿火箭「大胡子」哈登（James Harden）、湖人「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）及洛杉矶快艇雷纳德（Kawhi Leonard）。

安特托昆博代表的东区，先发名单上还有波士顿塞尔蒂克华克（Kemba Walker）、亚特兰大老鹰杨恩（Trae Young）、费城76人恩比德（Joel Embiid）及多伦多暴龙西雅坎（Pascal Siakam）。

组队方式上，出任队长的詹姆斯和安特托昆博将透过「选秀」方式，从另外8名先发球员中挑选队友，组队不受原本东西区限制。由总教练选择的14名替补球员，东西区各7位，名单则将于30日揭晓。

© 2020 AFP