中国死亡病例41起 武汉肺炎疫情时序表一次看

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（法新社巴黎24日电） 武汉肺炎（2019新型冠状病毒，2019-nCoV）肺炎本月11日至今死亡病例已达41人，中国为遏止疫情，已关闭十余座城市；此外，中国境外地区也纷纷传出确诊病例。以下为武汉肺炎疫情时序表。

●警报响起

去年12月31日，中国向世界卫生组织（WHO）通报人口1100万的湖北省会武汉市出现多起肺炎病例，病毒未知，其中多名患者在武汉市华南海鲜批发市场工作，该市场旋即于1月1日关闭；专家忙于检验病毒之际，中国境内感染人数增加到40例。

●新型冠状病毒

1月5日，中国当局排除这次病毒是2002到2003年在中国爆发，造成全球逾770人死亡的严重急性呼吸道症候群（SARS）的可能性。

1月7日，世卫宣布发现新病毒，这个病毒来自成员包含SARS和一般感冒的冠状病毒家族，世卫将其正式命名为2019新型冠状病毒。

●首例死亡

中国1月11日宣布首起武汉肺炎死亡病例，该病例为一名曾在华南海鲜市场采买的61岁男性。

●其他国家疫情

1月13日，世卫通报泰国出现武汉肺炎病例，是中国境外地区首例，这名女性患者来自武汉。

1月16日，日本厚生劳动省通报确诊一名武汉肺炎病患，这名男性患者也曾造访过武汉。

1月17日，武汉通报出现第2名死亡病例，美国卫生当局宣布国内3大机场针对来自武汉的旅客启动筛检机制。亚洲各国机场也纷纷针对来自中国病毒高风险地区的旅客实施强制筛检。

1月21日，美国卫生当局宣布美国本土出现感染首例。

1月24日，美国官员确认第2起感染病例，这两名确诊病例都是在美国机场启动筛检机制前从中国抵美。

同日，尼泊尔出现确诊病例，是人口稠密的南亚地区首例；法国也传出3例确诊，为欧洲地区首例。

●病毒确认可人传人

中国1月20日通报第3起死亡病例，超过200人感染，湖北省以外地区也纷纷传出确诊病例，包括北京、上海和深圳。南韩同日也宣布确诊首例武汉肺炎。

中国传染病专家钟南山告诉官媒中国中央电视台（CCTV），病毒「肯定」可透过人传人。

●武汉宣布「封城」

1月22日，中国武汉肺炎死亡病例增为17人，逾550 人感染。欧洲许多机场加强针对来自武汉班机的检查。

中国1月23日宣布武汉实施全境隔离，暂停班机和火车进出。湖北省另外两座城市仙桃和赤壁也相继宣布封城。同时，新加坡和越南也传出确诊病例。

北京市宣布取消农历新年各大庆典。同日，当局通报湖北省以外出现首起死亡病例。

世卫1月23日当天稍晚表示，武汉肺炎疫情尚未构成全球紧急情况，目前「还没有证据」显示病毒在中国境外地区有人际传染现象。

●城市店家纷纷关闭

湖北省境内遭封闭城市增为13座，影响4100万人。

上海迪士尼乐园和部分城市的游乐场所也宣布关闭。北京宣布长城一个区段和其他着名景点也将关闭。（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP