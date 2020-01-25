川普爱骂媒体 两党民众对媒体信任度歧异扩大

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（法新社华盛顿24日电） 今天公布的调查结果显示，近年来美国总统川普一再攻击媒体，民主和共和两党民众对媒体信任程度的分歧也扩大。

皮尤研究中心（Pew Research Center）研究人员表示，民调发现美国民众的看法愈来愈两极化，民主党人与共和党人各自相信存在「两种几近相反的新闻媒体环境」。

这些研究人员说：「证据显示，过去5年来两党人士在使用媒体消息来源与信任态度上，党派两极化已经更为严重。」

研究证实，川普一再批评某些新闻媒体，并指称它们是「人民公敌」后，美国民众对媒体的看法也更加党派泾渭交明。

曾遭川普锁定攻击的一些媒体，民众对他们的信任感受破坏程度也最大。

共和党人对美国有线电视新闻网（CNN）持不信任态度者，所占比率由2014年的33%增至目前的58%；不信任华盛顿邮报（Washington Post）的人数比率由22%增至39%；不信任纽约时报（New York Times）的比率则由29%增至42%。

另外，有超过2/3的共和党人相信川普喜爱的福斯新闻（Fox News）；相反地，有61%的民主党人不信任这个由梅铎家族（Murdoch）所控制的有线电视频道。

调查中列出30家新闻媒体，多数民主党人大致信任其中22家，而共和党人则表示对其中20家不信任。

多数民主党人不只相信CNN，也信任其他老牌电视网，如美国广播公司（ABC）、国家广播公司（NBC）、哥伦比亚广播公司（CBS）和美国公共电视台（PBS）；而共和党人信任上述任何一家媒体者都还不到一半。

© 2020 AFP