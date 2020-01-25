武汉肺炎疫情延烧 中国当局呼吁民众在家隔离

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（法新社武汉25日电） 俗称武汉肺炎的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情迅速扩散，中国境内死亡病例增加到41人，近1300人确诊罹病，让中国农历鼠年春节蒙上阴影，年味尽失。

农历新年是中国一年之中最重要的节庆，但今年各地传统春节庆祝活动纷纷宣告取消，全国有十几座城市实施封锁管制，当局呼吁民众在家隔离。

今天是大年初一，民众本该欢喜庆祝新年，却纷纷在药局排队，向身穿防护套装、戴着手术用手套的店员购买口罩。

虽然全球专家多数对中国控制病毒扩散的努力表达肯定，不过由于当局扩大实施旅行限制，影响人口超过澳洲全国人口，使得民众愈发紧张焦虑。

除了武汉附近受限制的地区外，由于担心健康问题，中国境内许多春节庆祝活动已经取消，北京紫禁城、上海迪士尼乐园和长城部分区段等各大旅游景点和许多商家纷纷关闭，连锁电影院也无限期停映，对照往年此时通常是民众消费颠峰期，今年的惨况让中国的经济稳定度受到威胁。

49岁武汉市民王范（音译）和许多担心疫情扩散的居民一样，他说：「我们通常全家一起庆祝。现在因为病毒的关系，我连父母都不会拜访。只要能平安度过（疫情）就很好了。」

© 2020 AFP