防武汉肺炎扩散 武汉当局放路障禁民众离开

广告 继续浏览后续

（法新社武汉25日电） 2019新型冠状病毒肆虐中国武汉，当地警方今天站在武汉市郊的路障旁边，禁止试图离开武汉的车辆通过。另有许多困在武汉的居民感到非常焦虑，纷纷囤积大量口罩和医疗补给品。

中国当局正试图阻止任何人离开拥有1100万人口的武汉市。武汉肺炎疫情爆发以来，全球已有超过1300起确诊病例，且在中国造成41人丧命。

今天上午有稳定车潮，涌向武汉市中心东方大约20公里处的路障关卡，但被穿着萤光背心且戴着口罩的警员要求掉头回转。

一条武汉联外公路的其中一个收费站，有当局设置的路障，红色和黄色塑胶路障和交通圆锥封锁了对外通道。一名警员说：「没有人可以离开。」

根据记者目击的景象，只有两台车获准通过路障，其中包括一台白色厢型车。警方表示，这台白色箱型车要「购买药品」，不久后就会返回武汉。

中国湖北省境内已有18座城市停止大众交通运输，影响多达5600万人。中国以如此大规模封城措施，力图控制武汉肺炎疫情。

虽然当局禁止民众离开武汉，仍有少数人获准通过路障进入武汉，包含当地迫切需要的医护人员。为支援忙得不可开交的医院，这些医护人员的农历春节假期被迫中断。

一辆没有载人的巴士向警方出示文件后，获准通过路障进入武汉。

3名徒步穿越路障的年轻护士表示，他们要前往武汉两间医院，其中一人说：「在交通管制前，我们趁年节返回家乡，但因为武汉肺炎疫情升温，我们必须迅速回到武汉。」

另一名医疗工作者表示：「他们需要我们回来支援，不然他们太累了。」（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP