利比亚石油公司：出口遭封锁 每天减产7成5

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（法新社的黎波里25日电） 利比亚国家石油公司今天表示，自从效忠军事强人哈夫塔的利比亚国民军一周前封锁石油出口以来，石油产量每天遽降3/4。英美与欧盟代表已呼吁「立即恢复」利比亚石油营运。

利比亚国家石油公司（NOC）声明指出，石油生产由每天120万桶降到只有32万桶，自从利比亚东部与南部的重大油田与出口港封锁以来，估计已造成2.56亿美元的损失。

军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）控制了利比亚东部与南部大片区域，自去年4月展开攻击，从联合国所承认的利比亚全国团结政府（GNA）手中取下首都的黎波里。

就在各国领袖在1月19日于德国柏林召开高峰会议的前一天，利比亚国民军封锁了利比亚主要石油出口管道。柏林峰会呼吁各国别再干预利比亚内战，并恢复和平谈判议程。

石油封锁瘫痪了利比亚的主要收入来源，此举主要目的是抗议土耳其决定派军支援哈夫塔的对手。

土耳其支持利比亚全国团结政府总理沙拉吉（Fayez al－Sarraj），而俄罗斯、阿拉伯联合大公国（United Arab Emirates）和埃及则为哈夫塔撑腰。

美国和英国大使馆，以及欧盟驻利比亚代表团本周呼吁「立即恢复」利比亚国家石油公司的营运，并警告利比亚人权遭侵害的风险加剧。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP