弹劾总统下台 川普律师答辩：让选民投票决定

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦参议院今天继续审理众议院所提对总统川普的弹劾案，川普的律师团队答辩说，民主党推动弹劾要总统下台，无异是在干预今年总统大选，应让选民自行决定总统去留。

辩护团队首席律师、白宫法律顾问西波隆（Pat Cipollone）会中告诉参议员，如果他们现在审理决定川普有罪，让他下台，那么就是剥夺了选民在11月3日大选中决定川普去留的权利。

西波隆表示，民主党人正在要求参议院「撕毁2016 年总统大选的所有选票」，并企图阻挠川普今年竞选连任。

他说：「民主党人在此犯下美国史上最大规模的干预选举行为。我们不能容许此事发生…让人民自己作决定。」

民主党议员反驳西波隆所提论点。

领导联邦众议院检控代表团的民主党众议员谢安达（Adam Schiff）指出，川普的指导原则是「川普第一，而非美国第一」，他是美国民主的「立即威胁」。

根据众议院的弹劾条文，川普被控滥用权力，要求乌克兰调查可能成为年底总统大选竞争对手的民主党籍前副总统拜登（Joe Biden），并透过扣住相关证人、文件，妨碍国会调查行动。

由于共和党在参院掌握多数，参院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）也已表示将协助同党的川普开脱罪责，川普可望安然过关。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP