弹劾案证据曝光 川普疑亲口下令开除驻乌克兰大使

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（法新社华盛顿25日电） 根据美国媒体今天曝光的一段影片，美国总统川普2018年4月曾在一场募款餐会上对幕僚下令，开除时任美国驻乌克兰大使尤凡诺维契。尤凡诺维契是川普弹劾案中的关键人物。

这段影片是由已依违反美国竞选财务法遭起诉的佛罗里达州商人帕纳斯（Lev Parnas）提供给媒体。帕纳斯是川普私人律师、前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）的合作伙伴。

共和党籍的川普疑似施压乌克兰政府，要求挖出连任劲敌民主党对手拜登（Joe Biden）的丑闻，因而遭到美国国会弹劾调查，参议院正在审理本案。帕纳斯和事业伙伴佛鲁曼（Igor Fruman）则据称在川普施压过程中扮演重要角色。

帕纳斯在影片中告诉川普，尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）是一块绊脚石、曾私下贬损川普。川普随后对餐桌上一名疑似白宫幕僚说：「把她弄走！明天就弄走她。我不管，明天就弄走她。把她弄掉，好吗？去做。」

这支影片全长1小时23分钟，大部分时间镜头疑似被遮住，但能清楚听出川普独特的声音。

尤凡诺维契去年5月遭川普拔官后，10月在美国国会作证时表示，之所以被召回国，是基于「动机明显有问题的人士所提供无事实根据且错误的说词」。

帕纳斯上周接受微软国家广播公司（MSNBC）电视专访时表示，他和佛鲁曼施压乌克兰政府调查拜登一事，川普「完全知情」。

今天流出的影片，证实帕纳斯接受专访时大部分说词，包括他认识川普。川普曾对外否认认识帕纳斯。

帕纳斯的律师邦迪（Joseph Bondy）表示，帕纳斯已将影片交给持续对川普进行调查的联邦众议院情报委员会。他还告诉美国有线电视新闻网（CNN），帕纳斯握有其他影片和照片证据，可公诸于世。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2020 AFP