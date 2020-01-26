暂忘危机 波音完成777X全球最大双发动机客机试飞

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（法新社西雅图25日电） 美国飞机制造商波音公司（Boeing Co）在737 MAX机型引发的危机中，仍致力于与欧洲竞争对手空中巴士（Airbus）较劲，今天完成全球最大双发动机客机777X试飞。

777X于美国西岸时间今天上午10时09分在西雅图郊外起飞，下午2时降落。先前试飞都因天候条件而取消。

这款新机最引人瞩目的特色是可折叠翼尖，设计目的是让碳复合材料巨大机翼适用于旧机型的停泊空间，并改善能源使用效率。

波音公司正因与737 MAX机型有关的两起重大飞安事故而面临危机，737 MAX自去年3月停飞至今，也已暂停生产。

今天的试飞是一系列飞行测试的开端，若一切顺利，波音将正式向美国联邦航空总署（FAA）申请许可。

777X将代表波音在长程客机市场上，与空中巴士公司的A350机型竞争。

阿联酋航空、汉莎航空（Lufthansa）、国泰航空（Cathay Pacific）、新加坡航空（Singapore Airlines）、卡达航空（Qatar Airways）等主要航空公司已向波音下订约340架777X。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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