菲律宾塔尔火山大爆发迹象减 多数撤离居民可返家

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（法新社马尼拉26日电） 菲律宾当局今天表示，日前喷出熔岩、火山灰和蒸汽的塔尔火山（Taal）如今已无大爆发的迫切迹象，因此解除部分大规模撤离命令，但警告居民仍应做好随时逃生的准备。

塔尔火山2周前喷发，由于担心火山大爆发，至少13万5000人躲进疏散中心，不过至今地震之类的警示已持续减少。

菲律宾国家地震机构表示，火山灰和气体喷发正稳定减少，代表「危险爆炸性喷发的趋势降低」，当局即调降警示等级。

警报层级降低的直接影响，是省级机关解除环绕火山周围几乎所有城镇的撤离命令。塔尔火山位于塔尔湖湖心地区，是热门观光景点。

八打雁省省长曼达纳斯（Hermilando Mandanas）在记者会上说：「除了阿冈西约镇（Agoncillo）和劳瑞镇（Laurel）外，其余在管制中的所有城镇居民，现在可以选择重返家园。」

曼达纳斯说：「火山仍有喷发可能，我们仍应做好能在1个小时以内撤离的准备。」

塔尔火山于1月12日喷发当天，火山灰喷出15公里高、岩浆涌出，摧毁许多房屋，也破坏农作物和夺走牲口性命。

然而地震专家已警告，塔尔火山可能很快再度出现更大规模喷发，使得位在火山半径14公里内「危险区域」的民众生命安全受威胁。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP