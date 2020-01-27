中国处理疫情无方引发民怨

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（法新社北京27日电） 中国武汉肺炎疫情肆虐，民众对于当局处理疫情不当感到愤怒，批评危机中心湖北省和省会武汉市的官员无能，网友嘲弄这些官员连防护口罩都戴不好。

疫情严重的湖北省举行电视记者会，包括湖北省长王晓东、武汉市长周先旺跟湖北省政府秘书长别必雄皆出席，但许多中国网友却被他们在记者会上的一连串错误激怒。

王晓东没戴口罩出席记者会，违反武汉强制在公共空间戴口罩的规定。微博网友还指出，周先旺错误配戴口罩，把口罩内外戴反。

网友批评，若连市长都不知道怎么戴口罩，「一般百姓怎么会知道」。甚至有人严厉指责这些「无能又不负责任的政客」。

在中国，对政治人物的批评，往往快速被删除，但这次百姓的愤怒言论罕见超过网路审查速度，批评记者会的一个标签到今天中午为止，在微博上获得超过6.8亿浏览次数。

网友也把焦点放在王晓东错误不断的发言上，他在提及湖北省口罩年产量时，一再修正数据，从108亿到18亿，再减到108万副。

这让一名网友不敢置信地表示：「作为湖北省长，你怎么会不知道湖北省生产多少口罩？」

湖北省是疫情爆发中心。武汉肺炎目前造成至少81 人丧命，并在全球感染超过2700人，包括美国、澳洲及台湾。

© 2020 AFP