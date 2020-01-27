布莱恩爱球成痴：篮球就是生命 也是我的一部分

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（法新社华盛顿26日电） 布莱恩凭藉拚战精神与神乎其技的手感留名NBA，篮坛许许多多年轻世代都曾受其启发；「黑曼巴」如今或已远去，但他的篮球与他的传奇人生，将永永远远留在世人心中。

美国媒体报导，美国职篮NBA退役球星布莱恩（Kobe Bryant）今天搭乘私人直升机失事身亡，享年41岁，机上连同驾驶9人全数罹难，包括布莱恩13岁的女儿吉安娜（Gianna）。

绰号「小飞侠」的布莱恩生于美国费城，1996年首次在NBA出赛，2016年球季结束后退休。他20年生涯都效力于洛杉矶湖人，共赢得5次总冠军，获选2次总冠军赛最有价值球员，18次入选明星赛，4度获颁明星赛最有价值球员并列史上最多，并2度带领美国国家男篮队摘下奥运金牌。

综观布莱恩NBA生涯1346场比赛，共有7047个篮板与6306次助攻，总得分3万3643分直至今年1月25日才被詹姆斯（LeBron James）超越，退居史上第4。

布莱恩因出手快、投篮准而有「黑曼巴」（Black Mamba）称号，场上狠劲堪称一绝，但他的巨星之路并非一路平顺，除了伤痛缠身影响生涯尾声表现，还曾被控性侵，导致形象大伤，甚至一度危及婚姻。

他与传奇中锋「侠客」欧尼尔（Shaquille O'Neal）的「OK连线」带领湖人拿到2000、2001、2002年总冠军，布莱恩年仅23岁就有3座总冠军在手，创下全联盟最年轻纪录。

但欧尼尔老是长不大的心态，让从不耍幼稚的布莱恩难以忍受，两人的不和日趋白热化，终于导致「侠客」2004年的出走，「OK连线」从此断线，此后湖人始终与总冠军无缘，直到2008年补进贾索（Pau Gasol），才又重返争冠行列。

2006年1月22日是个让人难忘的夜晚，但没有什么比得上布莱恩单场81分更让人印象深刻，至今也只有1962年张伯伦（Wilt Chamberlain）单场100分优于这项纪录。

布莱恩也曾写下NBA史上第3长的单场破50分纪录，那是2007年，他在湖人击败波特兰拓荒者的比赛砍下65分、对明尼苏达灰狼之战拿下50分、对曼菲斯灰熊攻得60分、对纽奥良鹈鹕得分50，4场得分都超过50，至今也仅有张伯伦的两项连续场次纪录更胜于他。

有人说，「小飞侠」把最好的留到了最后，这话或许不假。2016年他在NBA的最终战以联盟单季单场最高的60分风光告别球场，当时他37岁，是联盟史上年纪最大的单场60分球员。

他曾说过：「我喜爱这项竞技的一切。对我而言，篮球不是生命的一部分，篮球就是生命，也是我的一部分。」

但如此爱球成痴的他，退休后却成了童书作家，展现另一面的才艺，去年他还靠着自己写脚本的「致亲爱的篮球」（Dear Basketball）赢得奥斯卡奖最佳动画短片奖，让他多了个奥斯卡奖得主头衔。

或许这印证他2009年对法新社说过的一句话：「我在义大利的成长历程为我开启了全新的世界，让我觉得，世上没什么事是办不到的。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP