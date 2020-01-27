波顿未出版新书透露 川普扣金援要乌克兰查拜登

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（法新社华盛顿26日电） 「纽约时报」今天报导，白宫前国家安全顾问波顿在尚未出版的新书中透露，美国总统川普试图冻结乌克兰金援，直到基辅当局对他的政治对手拜登展开调查为止。

民主党人立即以纽时的报导为由，要求波顿（John Bolton ）和其他川普政府官员为联邦参议院审理川普弹劾案作证。

纽时引述波顿尚未付梓手稿内容报导，川普告诉波顿，在基辅当局协助对川普政治对手拜登（Joe Biden）展开调查前，将冻结乌克兰3亿9100万美元金援。

川普上月被控滥权及妨碍国会调查，遭联邦众议院弹劾，送交参议院进行审理。众院检控代表团3天来在参院审理中陈述川普扣住乌克兰金援以及两国元首白宫会面的机会，施压要求乌克兰总统调查政治对手拜登及其儿子杭特。

川普辩护团队主张，其中并无交换条件。川普团队坚称，扣住金援和要求调查拜登是两回事。但是，波顿尚未出版的新书让这个说法站不住脚。

民主党人希望波顿和白宫代理幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）等政府官员出面作证，他们相信白宫官员清楚川普和乌克兰打交道的细节。波顿曾表示，若被传唤，他愿意出面作证。

针对纽时报导，担任众院检控代表的民主党众议员谢安达（Adam Schiff）推文表示，川普之前「阻挠我们找波顿作证」，「现在我们明白为什么，因为波顿直接揭穿总统的狡辩。」

众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）说，参院共和党人不让波顿或其他证人作证的作法，「现在更加站不住脚」。

参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）呼吁共和党同僚让证人在弹劾审理会议上作证。

© 2020 AFP