葛莱美奖 艺人悼念传奇球星布莱恩

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（法新社洛杉矶26日电） 2020年葛莱美奖颁奖典礼今天在美国加州洛杉矶登场，入围最多项的饶舌歌手莉佐一开场就向刚发生空难过世的NBA传奇球星布莱恩致哀，之后展开一连串组曲表演。

31岁的莉佐（Lizzo）高呼：「今晚献给柯比（布莱恩）。」

布莱恩（Kobe Bryant）今天稍早在直升机坠毁事故中丧生，另外8名罹难者包括他的13岁女儿。

布莱恩是洛杉矶民众和全世界球迷心目中的英雄，20年NBA生涯都效力洛杉矶湖人，葛莱美奖（Grammy Awards）颁奖典礼的举行地点正是湖人主场史泰博中心（Staples Center）。

莉佐演唱热门歌曲Truth Hurts和Cuz I Love You惊艳全场，之后交棒给主持人艾莉西亚凯斯（Alicia Keys），艾莉西亚凯斯也感性地致词悼念布莱恩。

她说：「我们现在全都感到超级难过。今天稍早，洛杉矶、美国和全世界失去了一位英雄。」

艾莉西亚凯斯说：「我们是真的心碎地站在这座布莱恩打造的主场。」她之后与美国团体大人小孩双拍档（Boyz II Men）深情演绎It's So Hard to Say Goodbye，表达难以向布莱恩说再见的感伤。

© 2020 AFP