葛莱美奖 艺人悼念传奇球星布莱恩

(法新社洛杉矶26日电) 2020年葛莱美奖颁奖典礼今天在美国加州洛杉矶登场,入围最多项的饶舌歌手莉佐一开场就向刚发生空难过世的NBA传奇球星布莱恩致哀,之后展开一连串组曲表演。

31岁的莉佐(Lizzo)高呼:「今晚献给柯比(布莱恩)。」

布莱恩(Kobe Bryant)今天稍早在直升机坠毁事故中丧生,另外8名罹难者包括他的13岁女儿。

布莱恩是洛杉矶民众和全世界球迷心目中的英雄,20年NBA生涯都效力洛杉矶湖人,葛莱美奖(Grammy Awards)颁奖典礼的举行地点正是湖人主场史泰博中心(Staples Center)。

莉佐演唱热门歌曲Truth Hurts和Cuz I Love You惊艳全场,之后交棒给主持人艾莉西亚凯斯(Alicia Keys),艾莉西亚凯斯也感性地致词悼念布莱恩。

她说:「我们现在全都感到超级难过。今天稍早,洛杉矶、美国和全世界失去了一位英雄。」

艾莉西亚凯斯说:「我们是真的心碎地站在这座布莱恩打造的主场。」她之后与美国团体大人小孩双拍档(Boyz II Men)深情演绎It's So Hard to Say Goodbye,表达难以向布莱恩说再见的感伤。

© 2020 AFP