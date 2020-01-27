NBA传奇巨星 重温布莱恩辉煌一生

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（法新社洛杉矶26日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人队传奇球星布莱恩今天搭乘私人直升机失事身亡，享年41岁。布莱恩效力湖人20个年头，是NBA史上最伟大的球员之一。

姓名：柯比．布莱恩（Kobe Bryant）

前效力球队：洛杉矶湖人（1996-2016）

位置：得分后卫

出生地：美国宾州费城

生日：1978年8月23日

逝世：2020年1月26日

身高：198公分

体重：96公斤

● 父亲「甜豆」乔・布莱恩（Joe "Jelly Bean" Bryant）在NBA打过8个球季。

● 童年时期和家人在义大利待了8年。

●2001年4月18日与凡妮莎雷恩（Vanessa Laine）结婚，2003年1月长女纳塔莉亚（Natalia）诞生，2006年5月二女儿吉安娜（Gianna）出生，2016年12月三女儿毕安卡（Bianka）出生，2019年6月幺女卡布莉（Capri）出生。

＊奖项／生涯亮点

●1996年NBA选秀会，布莱恩以第13顺位被夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）选中，是NBA史上第27位直接从高中进入NBA的球员；进入黄蜂不久就被交易至湖人。

●18度入选明星赛：1998年、2000至2016年。

●NBA得分王：2006与2007年。

●1997年灌篮大赛冠军。

●5座NBA总冠军：2000、2001、2002、2009、2010年。

●2009年、2010年NBA总冠军赛最有价值球员。

●2008年北京奥运、2012年伦敦奥运金牌。

●2007-08年NBA赛季最有价值球员，2002、2007、2009、2011年4次获选明星赛最有价值球员，与其他球星并列史上最多。

●2006年1月22日创下单场81分的生涯新高，81分也是NBA史上单场第2高分。那场比赛湖人以122比104击败多伦多暴龙。

●2018年，布莱恩的电影「致亲爱的篮球」（Dear Basketball）抱回奥斯卡最佳动画短片奖。

●球衣背号8与24同时在湖人退休，NBA史上仅见。

●生涯在NBA出赛1346场比赛，总得分3万3643分，另有7047个篮板与6306次助攻。

●2016年4月13日NBA告别战狂砍60分，为该季联盟单场得分之冠。那场比赛湖人以101-96击败犹他爵士，当时他37岁又234天，是NBA史上年纪最大的单场60分球员。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺、陈亦伟）

© 2020 AFP