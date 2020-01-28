世卫：还不清楚武汉肺炎潜伏期是否会传染

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（法新社日内瓦27日电） 武汉肺炎疫情延烧，世界卫生组织（WHO）今天表示，在中国和其他地区扩散的新型冠状病毒是否潜伏期就具传染力仍在调查中，目前还不清楚。

新型冠状病毒会导致类似肺炎的急性呼吸道感染，在中国，短短几星期内就造成超过80人丧命，约2740人感染，其他十几个国家也有确诊病例。

世卫组织在2019新型冠状病毒（2019-nCoV）最新报告中表示，目前预估这种病毒的潜伏期为2至10天。

世卫说：「了解感染患者可能将病毒传染给其他人的时间，对于控制疫情工作至关重要。」

报告并未立即证实中国国家卫生健康委员会26日称，武汉肺炎在出现发烧或呼吸困难症状前的潜伏期也能传染的说法。

报告指出：「需要更多来自感染者的流行病学详细资讯，来确定2019新型冠状病毒的传染期，尤其是否会从无症状或处于潜伏期的个体传播。」

世卫紧急委员会议上星期决定，暂时不宣告武汉肺炎疫情为「国际关注公共卫生紧急事件」。

世卫于2005年修订国际卫生条例（IHR），加强国际突发公卫事件应变能力，定义「国际关注公共卫生紧急事件」指发生异常事件，透过跨国传播疫病的方式，对其他国家构成公众健康风险，且可能需要国际合作采取因应行动，世卫历来仅发布5次宣告。

世卫今天坦承在上星期发布的几份报告中，对于新型冠状病毒的风险评估出现错误，并承认全球风险「高」（High），而非「一般」（Moderate）。

© 2020 AFP