安德鲁王子卷性丑闻 美检指控他毫不配合调查

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（法新社华盛顿27日电） 美国检方今天说，联邦调查局（FBI）持续调查已故富豪艾普斯坦生前涉及性侵与逼迫卖淫情事，英国安德鲁王子先前公开表示愿意协助，但时至今日他与有关当局「配合度是零」。

安德鲁王子（Prince Andrew）否认曾与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）介绍的一名17岁少女发生性行为，他去年11月曾说，如有需要，他愿意协助任何适当的执法单位调查。

但率领调查艾普斯坦可能共谋者的纽约联邦检察官柏曼（Geoffrey Berman）在艾普斯坦豪宅前举行的记者会上表示，FBI和美国联邦检察官曾与安德鲁王子律师接触过，要求安德鲁王子接受约谈。

柏曼说，他通常不会就个人是否配合调查发表评论，但这次例外，原因是安德鲁王子先前声明会提供协助。

执法单位消息人士去年12月告诉路透社，FBI正在调查英国社交名媛、艾普斯坦的红粉知己麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell），以及其他协助艾普斯坦进行非法行为的帮凶。

麦克斯威尔目前尚未受到刑事指控。

美国法院文件先前指出，艾普斯坦和安德鲁王子、美国现任总统川普与前总统柯林顿等名流都有往来过。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP