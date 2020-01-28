措辞有误 世卫组织坦承错评武汉肺炎风险

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（法新社日内瓦27日电） 世界卫生组织（WHO）今天坦承在中国武汉肺炎疫情上的风险评估出现错误，这个组织过去处理流行病疫情的方式早就不时遭批评。

总部位于瑞士日内瓦的世卫组织昨晚在现况报告中表示，在中国的风险「非常高，在区域层级上高，在全球层级上也高」。

报告的注释说明，世卫组织在1月23日、24日、25日的报告中表示全球风险「一般」，是做了「不正确」的陈述。

世卫组织表示，在23日到25日报告中出现的错误，是「措辞有误」。

记者就世卫组织更正一事询问瑞士公共卫生学院（Swiss School of Public Health）联合主任法拉欧（Antoine Flahault），他说：「这是个错误，绝对是个很大的差错…我真的觉得这是个大错，现在已经更正了。」

但世卫组织更正全球风险评估，并不等于宣告「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）。

世卫组织23日决定暂不针对2019新型冠状病毒（2019-nCoV）宣告「国际关注公共卫生紧急事件」。世卫组织仅在疫情极度严重时才会做出这项罕见宣告，宣告后可促使全球更关注疫情，并共同采取防疫行动。

中国湖北省武汉市去年底爆发2019新型冠状病毒引起的肺炎，至今全球超过2700人感染，病例几乎都在武汉，少数分散在其他十多个国家；死亡病例累计82例，全数在中国。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）这周访问中国，将讨论阻绝疫情扩散的方法。（译者：曾依璇/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP