澳网女单 科甯击败加博首闯4强

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（法新社墨尔本28日电） 美国女将科甯（Sofia Kenin）今天以直落二终结突尼西亚对手加博（Ons Jabeur）的历史性之旅，首度打进澳洲网球公开赛女单4强。

大会第14种子科甯以两盘6比4击败非种子选手加博，接下来将在4强赛对上澳洲籍的头号种子巴蒂（Ashleigh Barty）。

现年21岁的科甯是在俄罗斯莫斯科出生，尚在襁褓就随家人移居美国纽约。

科甯前一轮击败美国15岁小将高夫（Coco Gauff），今天迎战25岁的加博。加博是第一位打进大满贯赛单打8强的阿拉伯国家女子选手。

科甯赛后表示自己「超级激动」，还说「这是一场硬仗」。

科甯表示，第2盘2比3落后时的发球局打了10分钟是转折点之一。加博在第2盘第6局因非受迫性失误，浪费3个破发机会。

科甯说：「这是艰难时刻，她打得很好，我不知道打了10分钟，只感觉相当久。」

「但之后我打出气势，开始渐入佳境。」

明天两场女单8强赛，一场是罗马尼亚的哈勒普（Simona Halep）对上爱沙尼亚的孔塔薇特（Anett Kontaveit），另一场是西班牙的蒙奎露萨（Garbine Muguruza）出战俄罗斯选手帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

© 2020 AFP