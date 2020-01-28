美国务卿不满受访被逼问 拒电台记者随同出访

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（法新社华盛顿27日电） 美国全国公共电台（National Public Radio）一名记者和国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）言词激烈交锋之后，该台记者被移出蓬佩奥本周出访的随行记者名单。

国务院记者协会（State Department Correspondents' Association）今天表示，蓬佩奥已把全国公共电台记者克里曼（Michele Kelemen）移出随行出访的记者名单。蓬佩奥29日起将出访英国、乌克兰等国。

国务院记者协会抗议此项决定说，因为蓬佩奥和其他全国公共电台记者的言词交锋，「我们只能得出国务院是在报复全国公共电台这个结论」。

国务院是在全国公共电台记者凯利（Mary Louise Kelly）访问蓬佩奥时逼问有关乌克兰问题后，做出这项决定。乌克兰问题是总统川普弹劾审理的中心焦点。

根据凯利透露，访谈后，一名职员邀她进去蓬佩奥的私人起居室，但不得携带录音机。

凯利表示，蓬佩奥在起居室内「等着…他对我吼叫，大吼的时间和访谈长度差不多」。

凯利表示，「他不满被问到乌克兰」，还说蓬佩奥语带脏字地问她：「你认为美国人在乎乌克兰吗？」

凯利表示，蓬佩奥还要她在没有标明国家的地图上指出乌克兰的位置，她照做之后，蓬佩奥却说她指的地方是孟加拉。

蓬佩奥昨天的声明也指控凯利对他说谎，说了两次谎。第一次是「在访谈中」，而访谈后的「对话」应该是非公开发言，所以不该被报导。但蓬佩奥并未否认报导所称的对凯利出言不逊。

© 2020 AFP