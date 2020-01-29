世卫将再讨论武汉肺炎是否定为国际公卫紧急事件

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（法新社日内瓦29日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天宣布，召集专家于明天再次举行紧急会议，讨论起自中国武汉的新型冠状病毒肺炎疫情是否构成「国际关注公共卫生紧急事件」。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本周访问过中国，与中国国家主席习近平会谈。他表示，由于持续出现2019新型冠状病毒（2019-nCoV）在中国境外传播的病例，有必要再次召开紧急会议。

他透过推特表示：「我已决定明天再次召集国际卫生条例（IHR）紧急委员会开会，讨论新型冠状病毒疫情。」

谭德塞表示，感染这种病毒的大部分患者只出现「较轻微症状」，但大约有1/5会出现重症，包括肺炎和呼吸系统衰竭。

这种病毒自去年12月31日首度在中国湖北省省会武汉市出现以来，已夺走132人性命，并扩散到十余个国家。德国和日本都已通报出现境内人传人病例。

世卫组织紧急委员会上周曾集会两天，但并未决定宣告武汉肺炎疫情为国际关注公共卫生紧急事件，表示尚须搜集更多资讯。

谭德塞表示：「世界正共同努力，希望善用过去处理疫情学得的经验终结疫情。」

他又说：「中国需要世界团结一致支持。」

© 2020 AFP