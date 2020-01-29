德国金童首闯大满贯4强 球王纳达尔爆冷出局

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（法新社墨尔本29日电） 德国22岁网球金童兹韦列夫今天在澳洲网球公开赛击败瑞士老将瓦林卡，首度闯进大满贯4强赛，承诺若夺冠要把奖金全数捐给澳洲。西班牙名将「蛮牛」纳达尔在8强赛落败出局。

第7种子兹韦列夫（Alexander Zverev）以1比6丢掉首盘，但随后以6比3、6比4、6比2连下三盘，粉碎2014年澳网男单冠军瓦林卡（Stan Wawrinka）的夺冠美梦。

兹韦列夫在男单4强赛将迎战名列第5种子的奥地利名将提姆（Dominic Thiem）。提姆今天在另一场8强赛，以7比6（7/3）、7比6 （7/4）、4比6和7比6（8/6）爆冷击败世界排名第一的西班牙球王纳达尔（Rafael Nadal），挺进4强赛。

兹韦列夫若打进决赛，将会对上世界排名第二的乔科维奇（Novak Djokovic）或瑞士天王费德瑞（Roger Federer）。

兹韦列夫于澳网首战获胜后承诺，今年澳网每赢一场比赛就捐出1万美元，作为澳洲野火赈灾之用，迄今已捐出5万美元。

他今天再挂保证，若自己赢得生涯首座澳网男单冠军，将把412万澳币（约新台币8370万元）冠军奖金悉数捐给澳洲。

兹韦列夫受访时表示：「我已向澳洲人民许下承诺。倘若真的如愿夺冠，我会信守那项承诺。」

© 2020 AFP