武汉肺炎拖累港股挫低 亚洲其他股市多弹升

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（法新社香港29日电） 致命武汉肺炎疫情引发全球恐慌，也拖累香港恒生指数在春节假后首个交易日收盘下挫700多点。但由于股市近期普遍下跌，投资人趁机逢低买进，亚洲其他股市今天终场多反弹收红。

美国公布的经济数据表现稳健，增强市场对全球经济展望抱持的希望，并带动美国和欧洲股市涨势。美欧股市上涨，为亚股提供强劲推升动力。另外，苹果（Apple Inc.）公布的财报显示，公司营收创历史新高，这项消息也有助提振投资人信心。

不过，市场仍聚焦2019新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情进展，投资人担心疫情会对全球经济造成影响。武汉肺炎迄今已造成至少132人死亡，且中国确诊病例数超过17年前严重急性呼吸道症候群（SARS）的确诊人数。

由于北京当局对中国人民的移动实施严格限制，拥有强劲消费力的陆客只能待在家里。因此，全球观光类股受疫情严重冲击。

香港股市恒生指数今天终场重挫789.01点或2.8%，收27160.63点。各类股全面下跌，其中国泰航空（Cathay Pacific）大跌3.2%，博弈业者银河娱乐（Galaxy Entertainment Group Ltd）重挫逾5%，房地产巨擘新世界发展有限公司（New World Development）暴跌逾3%。

但亚洲其他股市大多收高。东京股市收涨0.7%。雪梨股市上扬0.5%。首尔股市收涨0.4%。孟买股市收涨0.6%。曼谷、雅加达和新加坡股市也全数收红。

威灵顿和马尼拉股市都收跌0.1%。台北和中国股市因逢春节假期休市。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP